Un avion cu bannerul "White Lives Matter Burnley" a survolat stadionul echipei Manchester City inainte de meciul cu Burnley

La cateva minute dupa ce jucatorii celor doua echipe, arbitrii si membrii stafurilor au pus piciorul in pamant in semn de omagiu pentru miscarea antirasista si pentru lupta impotriva violentei politiei, avionul cu bannerul pe care era sloganul extremei dreapta contra miscarii "Black Lives Matter" a survolat stadionul.Clubul Burnley a reactionat rapid si a condamnat aceasta operatiune. "Nu ne reprezinta in niciun si cooperam cu autoritatile pentru identificarea responsabililor si pentru a se lua masurile necesare", a anuntat gruparea.