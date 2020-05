Un campionat important din Europa a fost anulat si si-a stabilit castigatoarea

Ziare.

Dupa patru amanari succesive, Adunarea generala a Pro League a luat vineri o serie de decizii in privinta viitorului pe termen scurt al fotbalului profesionist belgian.FC Bruges, care era pe primul loc inaintea ultimei etape din sezonul regulat, cand a fost suspendata competitia, a fost declarata campioana, iar Waasland-Beveren va evolua in esalonul secund.FC Bruges va fi prezenta in grupele Ligii Campionilor, iar echipa de pe locul 2, Gent, va juca in turul 3 preliminar al acestei competitii.Ocupanta locului 3, Charleroi, este calificata in grupele Europa League. Echipa de pe locul 4, Royal Antwerp, este calificata in turul 3 preliminar al Europa League. Standard Liege , formatia de pe locul 5, va evolua in turul 2 preliminar al Europa League.Royal Antwerp a anuntat joi ca nu-i va prelungi contractul antrenorului roman Ladislau Boloni Deocamdata nu este clar daca finala Cupei Belgiei, FC Bruges - Antwerp, se va mai disputa. Daca finala Cupei va avea loc totusi inainte de 3 august si va fi castigata de Antwerp, aceasta echipa va obtine calificarea in grupele Europa League in dauna lui Charleroi, care va juca atunci in turul 3 preliminar al acestei competitii. Viitorul sezon din Pro League va debuta pe 7 august cu 16 echipe. Dupa 30 de etape, punctele vor fi injumatatite si vor urma doua play-off-uri, mai scurte decat cele disputate in stagiunile precedente. Primele patru clasate vor lupta pentru titlu si calificarea in cupele europene, iar ocupantele locurilor 5-8 vor juca pentru ultimul bilet in Europa League.Actualul format, cu doua play-off-uri, dintre care unul pentru locurile 1-6, va reveni in sezonul 2021-2022.