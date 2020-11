VIDEO Un fan al Barcelonei l-a atacat pe Messi: "Esti destept, nu-i asa?" Reactia furioasa a fotbalistului

Situatia extrem de tensionata din sanul Barcelonei s-a vazut dupa unul dintre ultimele antrenamente ale echipei lui Koeman, in urma esecului din derby-ul cu Atletico (0-1) de la finalul saptamanii.Protagonist a fost nimeni altul decat Leo Messi, care a fost luat in vizor de un suporter in momentul in care se indrepta spre casa, la bordul masinii sale. "Esti destept, nu?", i-a strigat fanul respectiv argentinianului.Auzind expresia, Messi n-a ramas dator, iar dupa ce a facut giratoriul, si-a indreptat o privire furioasa spre contestatar, facand si un gest cu mana la fata, incercand sa transmita ca l-a auzit si ca nu i-a placut deloc.Citeste si: Reactia lui Mihai Stoica dupa penalty-ul inexistent de la Medias: "C-asa-i in fotbal"