Un fan din Argentina a fost aruncat din tribune si a murit (Video)

O adevarata tragedie a avut loc duminica in Argentina, acolo unde unul dintre spectatori a murit dupa ce a fost aruncat din tribune.

Acest incident grav a avut loc in timpul partidei Belgrano si Talleres (1-1), iar Emanuel Balbo (22 de ani doar), a murit la spital dupa ce a fost aruncat efectiv din tribune.

Tatal lui Balbo a explicat faptul ca fanii gazdelor i-au reprosat lui Emanuel ca este suporter al lui Talleres (echipa care nu avea voie sa vina cu fani la acest meci) si ca s-a infiltrat intre ei. El a avut un conflict sever cu mai multi fani, care l-au lovit, iar apoi unul dintre ei l-a aruncat din tribuna, de la o distanta de circa 4 metri.

Emanuel Balbo nu a mai putut fi salvat la spital, din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

Cel mai bizar lucru care s-a aflat intre timp este faptul ca suspectul principal acuzat de a-l fi aruncat din tribune pe Balbo, Oscar Gomez, este acelasi care l-a omorat si pe fratele lui Balbo, in urma cu 4 ani.

Ads