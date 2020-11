Un fost campion al Romaniei pune degetul pe rana fotbalului de la noi: "Daca maghiarii au putut, sa ne fie cea mai mare rusine"

Intr-o declaratie pentru gsp.ro, Apostol s-a declarat rusinat de investitiile minime in fotbal si in sport care se fac in Romania, in conditiile in care ungurii au bagat bani de ordinul miliardelor de euro in ultimul deceniu."Am vazut investitiile facute de vecinii nostri. Daca sunt adevarate, e cea mai mare rusine pentru natia romaneasca, din punctul meu de vedere. Daca maghiarii au putut sa investeasca in 10 ani peste doua miliarde de euro, ar trebui sa ne fie cea mai mare rusine. Plus ca au investit si la noi in tara, la Sfantu Gheorge", a declarat Apostol.In sprijinul afirmatiilor sale stau performantele exceptionale realizate de fotbalul maghiar in acest an. Astfel, echipa nationala s-a calificat la Euro 2020 si a promovat in prima divizie din Liga Natiunilor, iar echipa de club Ferencvaros joaca in grupele Ligii Campionilor.Citeste si: Ciprian Marica a facut praf nationala lui Radoi si nu-l iarta pe Denis Alibec: "E cu nadragii jos"