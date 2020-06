Un fost dinamovist va lua cetatenia maghiara . "M-au pus sa cant imnul Ungariei si nu-l stiam deloc. Am mimat si eu pe acolo"

Ziare.

Este si cazul fostului dinamovist, Gelu Velici. Plecat in Ungaria sa joace fotbal in liga a doua, jucatorul nascut la Timisoara a aplicat si el pentru a deveni cetatean al Ungariei cu acte in regula.Sa aiba un stramos care a fost cetatean maghiar sau a avut origine maghiara, sa-si demonstreze cunostintele de limba maghiara, sa nu aiba antecedente penale, sa nu reprezinte un pericol pentru ordinea publica si securitatea nationala a Ungariei, sunt conditiile necesare pentru ca un cetatean strain sa devina maghiar.Chiar daca s-a nascut si a crescut aproape de granita cu Ungaria, la Timisoara, Velici nu stie deloc limba maghiara, insa nu se dezarmeaza, vrea s-o invete.Timisoreanul nu a invatat inca imnul Ungariei.In cariera lui, Gelu Velici a jucat la Timisoara, Ceahlaul si Dinamo , in Liga 1 , dar acum poate prinde un contract la Sepsi sau Csikszereda, echipe unde au prioritate fotbalistii de etnie maghiara!