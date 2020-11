Un fost fotbalist celebru a renuntat la sotie dupa 25 de ani de relatie si s-a logodit cu un fotomodel de 25 de ani

Cunoscutul fundas stanga a divortat la inceputul acestui an de Sandra, femeia cu care a fost alaturi inca din copilarie. "Ne cunoastem de 25 de ani, dar trebuie sa ne despartim", a spus Evra la vremea respectiva, in ciuda faptului ca au impreuna doi copii, de 15, respectiv 8 ani.La putin timp dupa divort, Evra a recunoscut ca e intr-o relatie cu fotomodelul danez Margaux Alexandra (25 de ani), care, in mod paradoxal, nici nu era nascuta in momentul in care Patrice isi incepea legatura sentimentala cu fosta sotie.Relatia dintre Patrice Evra si Alexandra a evoluat rapid, iar francezul a decis sa-si ceara noua iubita in casatorie, postand si un mesaj emotionant pe Instagram.