Un fost fotbalist din Liga 1, rapit in Nigeria, pentru a doua oara. "Era cu prietena si cumpara banane"

"El se afla impreuna cu prietena in momentul in care a fost rapit. Cei doi s-au oprit pe marginea soselei pentru a cumpara banane", au precizat autoritatile nigeriene, ancheta fiind in desfasurare.Paradoxal e faptul ca Christian Obodo a mai fost rapit in acelasi oras, Warri, in iunie 2012, in timp ce se deplasa la o biserica. Atunci a fost eliberat a doua zi, dupa ce rapitorii au cerut o rascumparare de 188.000 de dolari.Fost fotbalist in Serie A, la echipe precum Fiorentina si Udinese , Obodo a ajuns in Liga 1 in 2016, la Concordia Chiajna, in acelasi an transferandu-se ulterior la Pandurii.