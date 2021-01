Un fost mare fotbalist brazilian a decedat la 48 de ani, rapus de coronavirus. A fost decretat doliu oficial

Arado a fost internat la sfarsitul lunii noiembrie intr-un spital din Curitiba, ca urmare a complicatiilor provocate de Covid-19, insa starea sa s-a inrautatit in ultimele zile din cauza unei pneumonii.Primarul din Curitiba, Rafael Greca, a decretat doliu oficial in oras in urma mortii fotbalistului, care a fost golgheterul echipei "verzilor", cu care a castigat Campionatul Paranaense in 1999, ajutand-o sa puna capat unei perioade de un deceniu fara niciun titlu regional.In perioada petrecuta la echipa Coritiba, Cleber Arado a marcat in total 45 de goluri Brazilia a inregistrat pana in prezent 7,7 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus si peste 195.000 de decese, printre victime numarandu-se si alte personalitati din lumea fotbalului, intre care si Rene Weber, fostul jucator al echipelor Fluminense si Vitoria Guimaraes, care a cuceri medalia cu argint cu selectionata Braziliei la Jocurile Olimpice din 1984.Citeste si: Ianis Hagi e aproape campion in Scotia. Victorie mare pentru Rangers in derby-ul cu Celtic. Cat a jucat fotbalistul roman