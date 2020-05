Un fost mare fotbalist, la un pas sa moara dupa ce a aruncat pastilele pentru Covid-19

Ziare.

com

Gatti a fost internat la Madrid, dar nu credea ca aceasta boala il poate afecta, desi are 75 de ani."Am luat pastilele si le-am aruncat. Asistentele si-au dat seama si au chemat medicul. Mi s-a spus ca sunt aproape de moarte. Mi-a zis ca se poate intampla in orice moment.Mi-am dat seama ca nu este de glumit, este un virus extrem de periculos. In plus, innebunesti, te macina psihic", a afirmat Gatti, citat de BeSoccer Hugo Gatti a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Argentina in 1982, castigand duelul cu Diego Maradona El a castigat de doua ori Copa Libertadores si a fost legitimat atat la River Plate cat si la Boca Juniors.C.S.