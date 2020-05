Un fost mare jucator, internat la terapie intensiva dupa ce-a suferit o hemoragie cerebrala

Ziare.

com

Suurbier a suferit o hemoragie cerebrala, a indicat ziaristul Johan Derksen, fost jucator, intr-o emisiune de televiziune.Fostul fundas dreapta, in varsta de 75 de ani, a disputat 392 de meciuri de campionat in tricoul lui Ajax, intre 1964 si 1977. El a castigat trei Cupe ale Campionilor Europeni cu "lancierii", intre 1971 si 1973, ultimele doua dintre acestea sub comanda antrenorului roman Stefan Kovacs.Suurbier are 60 de selectii pentru nationala Olandei, cu care a fost vicecampion mondial in 1974 si 1978.