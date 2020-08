Un fost portar de la Real Madrid a venit la Sepsi

Jucatorul a semnat un contract pe un an."Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, clubul nostru a ajuns la un acord si cu portarul Jesus Fernandez Collado.Goalkeeper-ul, in varsta de 32 de ani, a semnat un contract valabil pe un an cu clubul nostru, cu optiune de prelungire.Ultima oara la Panetolikos (Grecia), Jesus Fernandez a mai jucat in cariera, printre altele, la CFR Cluj , precum si in Spania la Leonesa, Cadiz, Granada, Levante, iar in 2014 s-a aflat in lotul lui Real Madrid care a cucerit Liga Campionilor", se arata pe pagina de Facebook a Sepsi OSK.