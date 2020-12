Un fost selectioner al Braziliei are Covid-19 si este spitalizat. A antrenat-o si pe Real Madrid

In varsta de 68 de ani, el a fost internat la spitalul Sirio e Libanes si se simte bine, potrivit reprezentantului sau.Luxemburgo a fost selectionerul Braziliei in perioada 1998/2000. El a mai antrenat de cinci ori echipa Palmeiras, dar si formatiile Flamengo, Santos, Corinthians si Real Madrid, la ultima ajungand in sezonul 2005-2006.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata