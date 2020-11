Selectionerul "generatiei de aur" il pune la punct pe Mirel Radoi: "Sa se ratoiasca dupa vreo doua calificari"

Selectioner al Romaniei in trei mandate, cel care s-a aflat mult timp la carma "generatiei de aur" a declarat ca Mirel Radoi e obligat mai intai sa obtina rezultate si apoi sa aiba reactii agresive in presa."Nu-mi permit sa-i dau sfaturi lui Mirel, dar poate sa se ratoiasca dupa vreo doua calificari. Asta a fost greseala mea si nu mi-o iert. Cu presa nu castiga nimeni un razboi", a afirmat Anghel Iordanescu la DigiSport.Citeste si: VIDEO Golul care face inconjurul lumii s-a marcat in liga a 3-a din Romania. "Nici Ibrahimovic nu putea sa dea asa"