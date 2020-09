Un fotbalist a fost amendat cu 1.000 de euro pentru ca a sarutat mingea

Jucatorul formatiei Aucas din Quito a recurs la acest gest dupa meciul cu Macara, disputat, vineri, pe teren propriu, si incheiat cu scorul de 1-0.Luni, a venit si amenda Comisiei de Disciplina, pentru incalcarea protocolului sanitar, adoptat cu scopul de a impiedica raspandirea noului coronavirus.Sergio Lopez este primul fotbalist sanctionat pentru acest lucru, dar nu singurul. Cinci fotbalisti au primit aceeasi suma drept penalitate financiara dupa ce au facut schimb de tricouri cu adversarii, alta incalcare a protocolului sanitar.Doua cluburi au fost amendate pentru ca nu au pus in aplicare masurile sanitare: Liga de Portoviejo, pentru ca nu a furnizat o trusa de prim ajutor si Barcelona SC, pentru ca nu a pus la dispozitie alcool sau gel pentru dezinfectarea mainilor.Fotbalul s-a reluat in luna august in Ecuador dupa o intrerupere de cinci luni cauzata de pandemia de coronavirus. In aceasta tara, au fost inregistrate peste 113.000 de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 si peste 6.500 de morti, la o populatie de aproximativ 17 milioane de locuitori. Autoritatile mai iau in considerare circa 3.700 de decese posibil legate de infectarea cu noul coronavirus.