Un fotbalist a murit la doar 21 de ani dupa ce a facut stop cardiac: A dat probe in Romania

Anuntul mortii a fost facut de clubul care l-a crescut pe Bouasse, AS Roma Jucatorul in varsta de 21 de ani a murit la Roma, dupa ce a suferit un stop cardiac in somn.Conform site-urilor de statistica, Bouasse ar fi legitimat in momentul de fata la Universitatea Cluj, in Liga 2 din Romania.Totusi, in realitate, camerunezul a stat doar doua zile la U Cluj si nu a fost pastrat de gruparea ardeleana."Incredibil, sa faci stop cardiac la doar 21 de ani. A stat doar doua zile la noi, a fost in probe. A jucat intr-un amical si a plecat", a afirmat directorul sportiv al clujenilor, Daniel Stanciu, pentruInainte sa ajunga in probe la Universitatea Cluj, Bouasse a dat probe si la Gaz Metan Medias.El a fost crescut de AS Roma si era considerat o mare speranta a fotbalului.