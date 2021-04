Campion in Liga 1 cu Hagi si Viitorul, un jucator talentat s-a retras din fotbal la doar 22 de ani. O poveste trista despre viata din sport

Chiar daca multi ii prevedeau un viitor frumos, jucatorul oltean se lasa de fotbal la doar 22 de ani.Ziare.com va prezinta povestea lui Doru Dumitrescu, unul dintre cei mai talentati fotbalisti din generatia sa.Stangaci, tehnic, fotbalistul oltean a intrat repede in gratiile lui Hagi care l-a promovat si la echipa mare de la FC Campion national la toate grupele de varsta cu Academia "Regelui" de la Ovidiu, Dumitrescu castiga chiar si titlul cu echipa lui Hagi in Liga 1 , in sezonul 2016-2017.Viitorul se anunta stralucitor pentru Doru Dumitrescu, care facea parte chiar si din planurile lui Mirel Radoi pentru nationala de tineret la Euro 2019, insa fotbalistul a avut un ghinion teribil.Doru Dumitrescu. Foto: Facebook / Doru DumitrescuImprumutat la U Cluj in 2018, Dumitrescu s-a accidentat groaznic, avand ruptura de ligamente.Revenirea sa pe gazon nu a fost deloc usoara, fotbalistul fiind nevoit sa se opereze de trei ori pentru a-si rezolva problema la genunchi.Chiar daca putea sa mai joace multi ani, Doru Dumitrescu a luat o decizie suprinzatoare si s-a retras din fotbal, la doar 22 de ani.Doru Dumitrescu a facut parte dintr-o generatie de exceptie la Academia lui Gheorghe Hagi, cu Ianis Hagi , Florinel Coman sau Andrei Ciobanu.Florinel Coman si Doru Dumitrescu. Foto: Facebook / Doru Dumitrescu