Emotii la nationala lui Mutu: un fotbalist de la Under 21 a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Cand e urmatoarea testare

Conform news.ro, acesta a avut un test negativ la sosirea in cantonament , insa a doua zi dimineata fotbalistul a comunicat staff-ului ca este contact direct cu o persoana ce in dimineata zilei respective a inceput sa prezinte simptome.Staff-ul medical a decis sa il izoleze. Astfel, jucatorul nu a interactionat deloc cu ceilalti fotbalisti din lot. Nu s-a antrenat, iar masa i-a fost dusa in camera. Ieri a fost testat RT-PCR, iar in aceasta dimineata rezultatul testului a sosit si este pozitiv.Joi, toata delegatia lotului Under 21 va efectua o noua testare RT-PCR, informeaza frf.ro.Citeste si: Selectionerul Mutu vrea revansa in fata Danemarcei dupa meciul de cosmar din 2003. Nationala de tineret pregateste "finala" cu nordicii