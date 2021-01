Un fotbalist de top a ajuns la spital dupa ce i-a explodat o petarda in mana. Are arsuri la fata si ochii afectati

"Jucatorului nostru Omar Elabdellaoui, care a ajuns la Liv Hospital, dupa ce a suferit un accident acasa, seara, i s-au acordat primele ingrijiri. Are arsuri la fata si in urma unor investigatii amanuntite se va stabili in ce masura sunt afectati si ochii. Fotbalistul nostru este constient si viata sa nu este in pericol", se arata pe site-ul clubului din Istanbul.Potrivit Hurriyet, vicepresedintele gruparii, Abdurrahim Albayrak, s-a deplasat imediat la spital dupa ce a aflat de accident. "Omar poate sa vorbeasca, este cooperant cu medicii. Vom face tot ce putem ca sa il ajutam. El este sufletul nostru, o parte din noi. Suntem foarte afectati", a declarat Albayrak.Elabdellaoui este legitimat la Galatasaray din luna august.Citeste si: Mai sexy de atat nu se putea. Aparitie ravasitoare pentru una dintre rivalele Simonei Halep, de ziua sa de nastere