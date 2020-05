Un fotbalist de top, depistat pozitiv cu noul coronavirus

Jefferson Farfan has tested positive for coronavirus.



We wish Jeff a speedy recovery! Get better soon! pic.twitter.com/bmhdjPwBdx - FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) May 16, 2020

Anuntul a fost facut, sambata seara, de clubul la care evolueaza in prezent Farfan, Lokomotiv Moscova."Jefferson Farfan a fost testat pozitiv cu coronavirus. Ii dorim insanatosire grabnica lui Jeff. Fa-te bine repede", se arata scris pe pagina de Twitter a gruparii moscovite.Jefferson Farfan, 35 de ani, este unul dintre cei mai mari jucatori din istoria statului Peru, avand 95 de selectii si 27 de goluri in nationala.A evoluat in cariera sa pentru Alianza Lima, PSV Eindhoven, Schalke si Al-Jazira.La Lokomotiv Moscova a ajuns in 2017.I.G.