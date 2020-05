Un fotbalist de top refuza sa se antreneze din cauza coronavirusului: Explicatia oferita de acesta

Ziare.

Premier League a aprobat revenirea la pregatirea comuna a jucatorilor incepand de marti, in grupuri mici, cu o posibila reluare a antrenamentelor de contact de saptamana viitoare.Deeney, 31 ani, a explicat saptamana trecuta ca nu vrea sa riste sanatatea familiei sale: ''Trebuie sa revenim in aceasta saptamana. Eu am spus ca nu voi veni. Fiul meu are cinci luni si are dificultati de respiratie. Nu vreau sa vin acasa si sa-l confrunt cu un pericol si mai mare. Trebuie sa conduci in echipamentul tau, nu poti sa faci dus, iar apoi conduci acasa in acelasi echipament murdar''.Conform statisticilor din Marea Britanie, persoanele de culoare au un risc de 4,2 ori mai mare de muri din cauza Covid-19 decat persoanele albe.Circa o treime din jucatorii din Premier League sunt de culoare, de etnie asiatica sau alte etnii.''In timp ce suntem testati si in timp ce vom fi intr-o ambianta sigura, e nevoie de o singura infectata din grup. Si nu vreau sa aduc asta acasa. Nu pot sa ma tund pana in luna iulie, dar pot sa stau alaturi de 19 oameni si sa sar la cap. Nu stiu cum functioneaza asta, nimeni nu raspunde la intrebari, nu pentru ca nu vor, ci pentru ca nu au informatia'', a declarat Deeney.Clubul Watford ocupa locul 17 in Premier League inainte de suspendarea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus, care a facut aproape 43.000 decese in Marea Britanie.