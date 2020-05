Un fotbalist de top schimba echipa

Ziare.

com

"Suntem de acord sa nu continuam colaborarea noastra dupa acest sezon", a declarat Zorc inaintea meciului de la Wolfsburg, din etapa a 27-a a Bundesligii, pe care Dortmund avea sa-l castige cu 2-0.Decizia a fost luata "de comun acord", a asigurat Zorc, care nu a oferit nicio indicatie despre viitorul atacantului de 27 de ani.Erou national la 22 de ani, gratie golului sau din finala Mondialului, impotriva Argentinei, Goetze nu a devenit niciodata un mare jucator, asa cum credeau unii.Dupa o experienta dificila la Bayern Munchen , unde nu a reusit sa se impuna, el s-a intors la Dortmund in 2016. In ciuda unor sclipiri sporadice, el nu a redevenit un jucator important pentru Borussia. In acest sezon, antrenorul Lucien Favre l-a folosit rar. Atacantul a fost doar de cinci ori titular in 26 de etape de campionat si o singura data in Liga Campionilor.