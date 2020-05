Un fotbalist portughez povesteste cum a fost pacalit in Romania

Ziare.

com

In total, Viveiros afirma ca a fost pacalit cu 170 de mii de euro de cluburile Poli Iasi FC Vaslui si Universitatea Cluj.Chiar si asa, el spune ca isi aduce aminte cu placere in tara noastra, fiind impresionat in general de caldura oamenilor."Romania a fost o parte importanta din viata mea si am ramas cu multe amintiri frumoase. Cand ma uit in spate sunt mandru de ce am realizat in Romania. La un moment dat eram al treilea strain ca numar de meciuri in Liga I. Ma bucur ca ma suna lumea din Romania si isi aduce aminte de mine. Am avut si momente frumoase, dar si neplacute.Din fericire, mai multe placute. Cele neplacute? Cluburile s-au inchis, au intrat in faliment si am ramas fara foarte multi bani. O avere, undeva la 170.000 de euro. La Vaslui am ramas fara vreo 75.000 de euro, la Universitatea Cluj fara 30.000 si la Poli Iasi cam 65.000 de euro", a spus Viveiros pentru ProSport Apoi, Viveiros a explicat ce s-a intamplat cand a incercat sa colecteze datoria de la Adrian Porumboiu "M-am dus la domnul Adrian Porumboiu, la Hotel Racova la el, l-am prins cand venea la birou si am vorbit 15 minute cu el. Domnule Porumboiu, care e treaba cu echipa, cum facem... pana la urma echipa era atunci pe locul 5, luptam pentru cupele europene.Si banii, nimic! Nimeni nu misca nimic, nimeni nu a vrut sa salveze echipa atunci, era ciudat. Am vorbit vreo 15 minute, am plecat, afara ma astepta sotia. M-a intrebat ce am vorbit, ce mi-a spus. Pai am vorbit 15 minute si nu a zis nimic omul. Tot a vorbit, a vorbit, dar nu a zis nimic concret. Nu aveam ce sa fac atunci decat sa ma uit in fata si sa plec, sa merg mai departe", a explicat Viveiros.Nuno Viveiros a evoluat in Romania pentru Poli Iasi, FC Brasov FC Vaslui si Universitatea Cluj.El a strans 199 de meciuri in Liga 1 , reusind 13 goluri si 18 pase decisive.C.S.