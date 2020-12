VIDEO Un fotbalist s-a dezbracat aproape complet dupa ce a dat un gol: "Sper ca sotia n-a vazut nimic". Ce sanctiuni risca

Olimpistas exigen que Raul Bobadilla sea suspendido por este festejo. Asi como a Pollo Recalde como cuando mostro los genitales y lo castigaron con 4 partidos. pic.twitter.com/6jYT7Cd2ku - Ale Silva (@alesilvaper) December 24, 2020

La meciul Libertad - Guarani, scor 1-3, disputat in 24 decembrie in campionatul paraguayan, Bobadilla a inscris un gol in minutul 86. Dupa ce a marcat, jucatorul s-a dezbracat complet in partea de sus si si-a tras in jos sortul.La sfarsitul meciului, Bobadilla si-a cerut iertare pentru felul in care s-a comportat. "Imi pare rau ca am sarbatorit astfel. Sper ca sotia mea nu a vazut nimic... Da, mi-am tras cam jos sortul", a afirmat fotbalistul.Gestul lui Bobadilla de dupa gol a atras numeroase reactii in social media, ceea ce a convins Comisia de Disciplina sa deschida o ancheta. Astfel, jucatorul risca o amenda sau o suspendare.Citeste si: Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate