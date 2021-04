Cazul incredibil care face inconjurul lumii. Cum si-a falsificat un fotbalist din Europa League datele de nastere si numele

In actele prezentate il cheama Kanga, dar numele lui adevarat este altul.Este povestea socanta a jucatorului gabonez Guelor Kanga Kaku, care si-a schimbat toate datele personalele la primul sau club, pentru a avea mai multe sanse in fotbal.Descoperirea a fost facuta de fapt din cauza unei "erori" a federatiei din Gabon care a scapat documentele pe internet.Kanga joaca acum la Steaua Rosie Belgrad, fiind unul dintre cei mai buni jucatori ai sarbilor.El chiar a inscris un gol in Europa League, contra lui AC Milan Nascut in Gabon, fotbalistul are 35 de ani si nu 30 ca-n documentele pe care le-a prezentat la cluburile unde a jucat. Ba mai mult, jucatorul are si un alt nume. Il cheama Kiangana si nu Kanga.Carnet de legitimare Kanga. Foto: Facebook / African Sports TodayCarnet de legitimare Kanga. Foto: Facebook / African Sports TodayMalebo, primul sau club, i-a "fabricat" doua carnete de fotbalist, pentru a ajunge mai usor in fotbalul mare.Nici Steaua Rosie Belgrad si nici Sparta Praga, echipa romanului Florin Nita, nu si-au dat seama de aceste detalii si au platit bani grei pentru transferul fotbalistului.Acum, Kanda risca sa-si incheie cariera de fotbalist din cauza faptului ca si-a falsificat datele personale.