Un international olandez a fost arestat pentru o agresiune cu o arma alba. Unde s-a produs incidentul

Conform agerpres.ro, atacantul in varsta de 28 de ani, care numara 40 de selectii la echipa nationala , "este acuzat de agresiune care a condus la vatamari corporale grave".Incidentul s-a produs la o petrecere de familie desfasurata intr-o cabana din localitatea Abcoude, vecina cu Amsterdam, la finele lunii iulie."Un membru al familiei a fost grav ranit si a suferit grave leziuni la genunchi", conform De Telegraaf.Persoana vatamata a depus plangere in urma cu o luna.Conform publicatiei, Promes s-ar fi batut cu acesta in urma unei dispute, obligand alti membri ai familiei sa intervina.Ajax Amsterdam nu a confirmat aceasta stire.