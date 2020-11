Un international portughez de juniori, impuscat accidental in piept. Fotbalistul a scapat miraculos cu viata

Bruno Tavares, care joaca pe postul de extrema dreapta la echipa secunda a clubului, a fost impuscat duminica dimineata, in timp ce se afla intr-o masina, cu cativa prieteni, iar unul dintre acestia a inceput sa se joace cu un pistol, care s-a descarcat accidental. Fotbalistul a fost transportat la spital, dar ulterior a fost externat si se afla acasa, in afara oricarui pericol. ''A Bola'' a relatat ca politia a demarat o ancheta pentru a determina cum s-au petrecut evenimentele.In mai, Bruno Tavares si-a prelungit contractul cu clubul pana in 2025. Sporting asteapta raportul politiei pentru a vedea daca sunt necesare masuri disciplinare.