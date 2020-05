Un jucator cunoscut din Primera Division a primit o amenda uriasa din cauza nerespectarii carantinei

Ziare.

Extrema daneza a intrat in izolare la Vigo, alaturi de sora sa, dupa declararea starii de urgenta in Spania. Insa, dupa ce guvernul de la Madrid a decis sa prelungeasca perioada de carantina cu inca 15 zile, Pione Sisto a hotarat in mod unilateral sa paraseasca orasul din Galicia si sa se intoarca in Danemarca.Pione Sisto a ratat prima saptamana de antrenamente individuale la centrul sportiv al clubului sau, iar acum asteapta rezultatul testului pentru Covid-19, dupa care se va putea alatura pregatirilor echipei sale.