Un jucator de la Real Madrid, banuit ca a luat intentionat un cartonas galben. Ce risca acum fotbalistul

Conform news.ro, Carvajal a fost schimbat cu Junior Vinicius, sambata, in minutul 84 al meciului cu Celta Vigo, din etapa a XVII-a a campionatului spaniol.In momentul in care Carvajal a fost schimbat, Real conducea pe tabela cu 2-0. Fundasul a iesit agale de pe teren, iar arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea i-a aratat cartonasul galben.Comisia de competitii a federatiei banuieste ca jucatorul a "cersit" avertismenul, pentru a ajunge la cinci "galbene" in acest sezon si pentru a fi suspendat in meciul urmator, cu Osasuna, programat in deplasare, tot in LaLiga.Astfel, internationalul spaniol de 28 de ani ar fi jucat sigur in semifinalele Supercupei Spaniei, cu Athletic Bilbao.Daca va fi gasit vinovat, Carvajal va mai primi inca o suspendare de un joc.Din acest sezon, refulamentul RFEF s-a schimbat, astfe ca jucatorii pot fi suspendati daca forteaza primirea unui cartonas galben.Citeste si: Cristiano Ronaldo l-a depasit pe Pele, dar tot nu e primul. Capitolul la care cei doi "grei" sunt intrecuti de un neica nimeni