Cum ar arata clasamentul in Spania, fara Barcelona si Real Madrid, fondatoarele Superligii Europene de fotbal. Gluma facuta de Betis

In prezent pe locul al saselea in LaLiga, Betis Sevilla a lasat sa se inteleaga ce crede despre proiectul Superligii europene, eliminand din clasamentul publicat pe site-ul sau web cele trei cluburi spaniole asociate proiectului: Atletico Madrid Real Madrid si FC Sursa foto: https://www.realbetisbalompie.es/O modificare care nu a trecut neobservata pe retelele de socializare, dar care nu a fost comentata de clubul andaluz, ajuns astfel pe locul al treilea in clasamentul sau virtual.