UEFA nu se dezminte: a aprobat noul format al Ligii Campionilor la fotbal. Ce schimbari vor fi

UEFA nu a dat inapoi si Comitetul executiv al forului a adoptat, luni dimineata, noua formula a LC, chiar daca doisprezece mari cluburi europene ameninta sa creeze o Superliga aproape inchisa. Viitorul Ligii Campionilor se va baza pe 36 de cluburi la inceput (in loc de 32), impartite in patru urne de cate noua echipe, pentru a juca un fel de mini- campionat Cele patru tari "mari" din fotbalul european (Anglia, Spania , Germania si Italia) pastreaza patru echipe calificate automat. Franta (in prezent a cincea natiune europeana) va avea trei locuri garantate (fata de doua), ceea ce pretindea de mult timp, in timp ce castigatoara LC si cea a Ligii Europa din sezonul anterior vor fi calificate automat.Urna I va reuni cele mai bune echipe pe baza coeficienului UEFA si asa mai departe. Intr-o prima faza, vor fi 10 meciuri de echipa, fara tur-retur. La finalul acestui campionat, primele opt formatii vor fi calificate direct in optimile de finala, iar cele clasate intre locurile 25 si 36 vor fi eliminate.Cluburile cuprinse intre locurile 9 si 24 vor juca un play-off (tur-retur) pentru a desemna celelalte opt echipe care trec in optimi. Apoi, competitia va continua eliminatoriu, dupa modelul actual (meciuri tur-retur). Castigatoarea si finalista Ligii Campionilor va juca 17 meciuri in loc de 13, astazi. Si chiar 19 daca trec prin play-off.UEFA a stabilit acest format impreuna cu Asociatia Cluburilor Europene (ECA).Acum, Liga Campionilor reuneste 32 de cluburi in faza grupelor (impartite in opt grupe). Primele doua clasate din fiecare grupa merg in optimi, iar echipele clasate pe locurile 3, in 16-imile Ligii Europa.