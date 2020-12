Un nou scandal de rasism in lumea fotbalului: "Taci din gura, negrule". Cum se apara jucatorul acuzat

Comisia pentru infractiuni rasiale si infractiuni de toleranta (Decradi) a politiei din statul Rio de Janeiro a deschis luni o ancheta din oficiu pentru a verifica daca a avut loc sau nu infractiunea de jignire cu tenta rasiala la meciul din campionatul Braziliei, in care Flamengo a invins Bahia cu 4-3, conform agerpres.ro.Gerson, fost jucator la Roma si Fiorentina , sustine ca la un moment al jocului, Ramirez i-ar fi spus "taci din gura negrule". Camerele video nu au surprins acest moment, ci doar au inregistrat reactia lui Gerson care discuta cu Ramirez si alti jucatori de la Bahia si cand s-a indreptat spre arbitru pentru a reclama atitudinea columbianului."Am venit sa vorbesc despre ce s-a intamplat, dar nu am venit sa vorbesc doar despre mine. Vorbesc pentru fiica mea care este neagra. Pentru nepotii mei care sunt negri. Tatal meu, mama mea, prietenii mei. Pentru toti negrii", a spus Gerson intr-un clip video postat pe retelele de socializare ale lui Flamengo dupa ce a facut plangerea la politie.Mijlocasul columbian a negat insa acuzatiile intr-un clip video postat luni seara pe retelele de socializare ale clubului Bahia: "In niciun moment nu am avut o atitudine rasista fata de niciun jucator. Nici cu Gerson si nici cu altcineva". Ramirez a adaugat ca nu stapaneste foarte bine portugheza si ca a fost gresit inteles, pentru ca in realitate el ar fi spus "mai repede, frate"."Sunt de cateva luni in Brazilia si nu sunt de acord sa fiu facut rasist, pentru ca asa ceva nu este bine in nicio parte a lumii. Stiu ca suntem toti la fel si in niciun moment nu am spus asta, cu atat mai putin nu am folosit acel cuvant", a spus Ramirez, care a fost suspendat totusi temporar de Bahia pana cand faptele vor fi verificate si va continua investigarea cazului.Citeste si: Cine e Eduard Novak, propunerea de ministru la Tineret si Sport. Dramele din viata personala si marele scandal in care a fost implicat