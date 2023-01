Un oficial rus propune ca bataile dintre huligani sa devina sport

Un cunoscut politician rus a facut o propunere extrem de interesanta in ceea ce priveste actele de huliganism care au loc poate din ce in ce mai frecvent in sportul mondial, in special in fotbal.

E vorba de Igor Lebedev, care a propus nici mai mult, nici mai putin, ca bataile intre huligani sa devina un sport in sine, dupa cum scrie agentia de presa britanica BBC.

Lebedev a folosit si un cuvant pentru acest sport, draka mai exact, cuvant care in limba rusa inseamna bataie sau batalie, el propunand ca o partida in acest nou sport sa aiba loc intre 20 de luptatori neinarmati, care sa se ia practic la bataie.

Ne aducem aminte ca la EURO 2016, foarte multe grupari huliganice de rusi au fost deportate in tara natala, dupa acte de o rara violenta, comise in special la Marsilia.

Politicianul face parte din Partidul Liberal Democratic din Rusia, care e in opozitie in acest moment, facand parte si din board-ul Uniunii de Fotbal a Rusiei.

Rusia va organiza in 2018 Campionatul Mondial de fotbal, lucru in premiera pentru tara din Estul Europei.

D.A.