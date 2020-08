Un portar roman si-a taiat venele, dupa ce a luat gol din penalty in finalul meciului

Portarul echipei Progresul Spartac, Iulian Raduta, si-a taiat venele dupa ce a dat cu pumnul in geamurile de la stadion. Motivul a fost golul inscris de oaspeti, in finalul meciului, dintr-un penalty constestat vehement de gazde.Doctorii i-au sarit imediat in ajutor, i-au oprit sangerarea si l-au dus la spital."Raduta este la spital in momentul de fata si este destul de rau. Si-a taiat venele, a spart un geam... E frustrant cand pierzi un meci in minutul 90+3, la ultima faza a meciului, dupa un penalty care n-a fost.Exista inregistrarea pe Facebook puteti sa va uitati. Noi poate suntem subiectivi, dar nu e penalty nici din avion, nici de pe luna, nici cu drona si din cimitir, de nicaieri... Dar ma asteptam sa fie asa cand noi, o echipa mica privata, jucam intr-un baraj de promovare cu o echipa sustinuta de primarie cum e Slatina. Asta-i viata. Mai avem un meci...", a spus Andrei Erimia, patronul lui Spartac pentru Gazeta Sporturilor.Progresul Spartac - CSM Slatina s-a terminat 0-1, oaspetii au inscris golul victoriei, din penalty, in minutul 90+3, si au prima sansa la promovarea in Liga 2.Meciul retur se va juca la Slatina.