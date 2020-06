Un pusti de 17 ani si 34 de zile a devenit cel mai tanar marcator din istoria Bundesligii

Ziare.

Wirtz l-a invins pe portarul Manuel Neuer cu un sut plasat din interiorul careului, in minutul 89 al meciului cu campioana Germaniei.La mai putin de o luna de la debutul sau in Bundesliga, Wirtz, international Under 17, a doborat recordul detinut pana atunci de Nuri Sahin, care a marcat un gol pentru Dortmund in 2005, la varsta de 17 ani si 85 zile.Alti jucatori talentati au marcat in ultimii ani din Bundesliga inainte de a implini 18 ani, cum a fost cazul lui Julian Drexler, Christian Pulisic, Timo Werner sau Kai Havertz, coechipier cu Wirtz la Leverkusen.La debutul sau in meciul cu Werder Bremen din 18 mai, Wirtz a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Bundesligii dupa Nuri Sahin si Yann Bisseck.