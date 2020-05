Un roman a adus victoria echipei sale din campionatul Ungariei

Ziare.

Bumba a inscris in min. 63 al partidei. Mijlocasul roman a primit un cartonas galben in min. 34 si a fost inlocuit in min. 90 cu Nemanja Obradovic.Claudiu Bumba are 3 goluri reusite in 20 de partide in acest sezon.Fundasul Cornel Ene a fost integralist la gazde, iar portarul Mihai Minca a fost rezerva.Andreias Calcan a jucat doar zece minute la Ujpest, fiind eliminat in min. 55, dupa ce intrase la pauza.In alta partida, Paksi SE si MOL Fehervar au terminat nedecis, 0-0. Fundasul roman Adrian Rus a intrat la echipa din Szekesfehervar in min. 22 in locul lui Attila Fiola. La oaspeti au evoluat si doi fosti jucatori de la FC Viitorul , Boban Nikolov si Lyes Houri.In clasament, pe primul loc se afla Ferencvarosi TC, cu 59 puncte (25 jocuri), urmata de Fehervar FC, 51 puncte, Mezokovesd-Zsory, 45 puncte, Diosgyori VTK, 40 puncte, Puskas FC, 39 puncte (25 j), Kisvarda FC, 34 puncte, etc.