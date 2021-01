Un roman a fost inclus de UEFA pe lista celor mai talentati 50 de tineri fotbalisti din Europa

"Aflat de doua sezoane la Juventus, impozantul capitan al echipei de tineret a Romaniei si-a facut recent debutul in Serie A si in Liga Campionilor. Este inalt, solid si talentat. Urmariti-l cu atentie la Campionatul European Under 21", scrie site-ul UEFA.com in scurta prezentare facuta jucatorului roman.Radu Dragusin, in varsta de 18 ani, a sosit la Juventus in vara lui 2018, fiind transferat de torinezi de la Sport Regal Bucuresti, in schimbul sumei de 250.000 de euro, conform presei italiene.El a evoluat pe rand pentru formatiile de juniori si tineret ale "Batranei Doamne", inainte de a-si face debutul la echipa mare a lui Juventus, in acest sezon.Citeste si: Ianis Hagi e aproape campion in Scotia. Victorie mare pentru Rangers in derby-ul cu Celtic. Cat a jucat fotbalistul roman