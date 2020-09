Un sarpe, gasit pe un stadion din Liga 1. Fotbalistii s-au ingrozit cand au vazut reptila. "Daca jucam fara spectatori, vor aparea bufnite, lilieci"

"Este pentru prima data cand se intampla asa ceva, nici eu nu am idee de unde ar fi putut aparea pe teren acest sarpe.Va pot spune insa ca, din cauza secetei, a fost semnalata prezenta mai multor serpi in zona Dorohoi, multi dintre ei veninosi, din cate am inteles. Problema e ca daca o s-o tinem tot asa, cu Covidul, fara oameni pe stadioane, vor aparea bufnite, lilieci, vom avea o fauna bogata.Ne vom lua toate masurile de precautie de acum incolo, pentru ca astfel de lucruri sa nu se mai intample. Stiu ca cineva l-a luat de pe teren si l-a aruncat. Mai multe lucruri insa nu stiu", a spus Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.Pana la urma totul s-a desfasurat normal si partida Botosani - Clinceni s-a incheiat la egalitate, 0 - 0.CITESTE SI: Cat au investit spaniolii pana acum la Dinamo. Suporterii prin Programul DDB, singurii care tin clubul in viata