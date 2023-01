Un senator cere anularea condamnarilor din "Dosarul Transferurilor"

Cu sase zile inaintea primului termen din "Dosarul Transferurilor", la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), inculpatii se bucura si de sprijinul unui om politic.

Senatorul PC Dumitru Pelican le-a cerut public magistratilor sa aiba clementa si sa schimbe pedepsele hotarate la Curtea de Apel Bucuresti.

"Imi doresc ca acesti oameni care au investit, chiar daca au pacatuit, sa nu ajunga dupa gratii. Au prejudiciat statul? Foarte bine! Sa plateasca taxe si penalitati. Acesti oameni nu sunt pericole publice! Mi se pare un exces de zel al justitiei", a spus Pelican la postul GspTV.

Fostul comentator sportiv si-a argumentat doleanta sustinand ca in Romania au existat oameni care au prejudiciat statul cu sume mult mai mari.

"Sunt situatii in care s-a furat de s-a rupt. Romania este o tara praduita, dar acesti oameni nu sunt reperul coruptiei. S-a furat prea mult in Romania, ce facem cu cei care au furat sute de milioane de euro? Avem multi milionari in euro care au fost bugetari. Stiti cum au obtinut banii? Prin furt!", a explicat Pelican.

Apoi, Pelican a mentionat ca fotbalul romanesc ar avea de suferit in cazul in care cei implicati in dosar ar ajunge dupa gratii.

"Ma rog la Dumnezeu sa-si dovedeasca nevinovatia. Putem avea un fiasco total in fotbal si sa mai ramanem cu cel mult cinci echipe", a conchis Pelican.

Primul termen la ICCJ va avea loc luni, 11 februarie, data fiind devansata la cererea procurorilor DNA.

Lista condamnarilor din Dosarul Transferurilor:

Ioan Becali - 8 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala;

Victor Becali - 7 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala;

Cristi Borcea - 7 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani;

George Copos - 5 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala;

Mihai Stoica - 4 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani;

Gica Popescu, Gigi Netoiu si Jean Padureanu - cate 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.

