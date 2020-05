Un stadion de 28 de milioane de euro din Romania, abandonat la doar cateva luni de la inaugurare

Ziare.

Echipa din localitate, Pandurii Targu Jiu, a anuntat ca se muta intr-un alt oras din judet din cauza neintelegerilor cu autoritatile."Echipa Pandurii va juca meciurile oficiale in alte locatii, unde are facute investitii si drept de folosinta 25 de ani, desi Stadionul Municipal Targu Jiu a fost construit pentru ea.Da, putem sa jucam si pe alt stadion, avem investitii la Motru si la Rovinari, pe care, conform contractelor din momentul in care s-a facut investitia, le putem folosi. Terenul sintetic de la Rovinari si terenul sintetic de la Motru pot fi folosite timp de 25 de ani de Pandurii. Bineinteles ca va fi putin mai greu ca vom deplasa si copii si juniorii de la Targu Jiu in zona in care se va decide ca Pandurii sa joace si sa faca si antrenamentele", a declarat presedintele Pandurilor, Marin Condescu, pentru Pandurul Stadionul din Targu Jiu a fost inaugurat in octombrie 2019 desi era gata inca din 2017. Constructia a inceput in 2015 si arena trebuia finalizata in 2016.Arena are 12.518 locuri si a costat in jur de 28 de milioane de euro.Pandurii evolueaza in Liga 2 si parea condamnata la retrogradare, insa a fost salvata de faptul ca FRF a decis ca in acest sezon sa nu mai pice nimeni in Liga 3.C.S.