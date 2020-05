Un stadion legendar, pe punctul de a fi demolat

Ziare.

Astfel a fost depasit si ultimul obstacol pentru demolarea legendarei arene, construita in 1926, si inlocuirea sa cu un stadion nou de 60.000 de locuri.Cluburile AC Milan, detinut de fondul american Elliott, si Inter Milano, care apartine companiei chineze Suning, au depus o cerere comuna anul trecut pentru ridicarea unui nou stadion in zona.Noua arena este elementul cheie al unui plan imobiliar mai vast, de 1,2 miliarde de euro, in zona, care include demolarea aproape tuturor vechilor instalatii.Desi aprobarea venita din partea Comisiei de patrimoniu cultural nu este decizia finala in acest proiect, ea reprezinta un pas important in implementarea planului.Potrivit opiniei autoritatii municipalitatii din Milano, care este proprietara stadionului, arena nu are o semnificatie arhitecturala care sa impiedice demolarea sa. In urma mai multor renovari, a ramas doar o mica parte din stadionul construit in 1926.Cluburile si municipalitatea discuta de luni bune pentru a gasi un acord in privinta planurilor de inlocuire a arenei, supranumita "Scala del Calcio", cu referinta la celebra cladire a operei din Milano.Reprezentantii primariei, inclusiv primarul Giuseppe Sala, au contestat in mod repetat planurile de demolare a stadionului, iar cluburile au modificat proiectele initiale conform carora intregul stadion era pus la pamant. Planurile actuale prevad demolarea celei mai mari parti a stadionului, dar pastrarea unei embleme a vechii arene, in jurul careia cluburile sa ridice noile instalatii.