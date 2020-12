Povestea afaceristului roman care sponsorizeaza echipa de fotbal Juventus Torino

>", afirma Octavian Patrascu.



In opinia sa, "Juventus este o echipa intotdeauna surprinzatoare, foarte ambitioasa, capabila sa rastoarne rezultate si sa conteste ierarhiile consacrate ale fotbalului". "Key Way Group este si el un business disruptiv, un challenger care ataca zona de top a fintechului. Iar Juventus, la fel ca noi, nu e numai o echipa europeana, ci si una de Uefa Champions League, de nivel mondial, si are fani nu numai in Europa, ci peste tot in lume, la fel cum ni-i dorim si noi", subliniaza antreprenorul.



Contractul de sponsorizare incheiat de Patrascu include asocieri de brand offline, dar si online.



"Inaintea pandemiei, ne-am extins activitatea cu mai multe sedii, in Europa dar si Abu Dhabi, unde am obtinut cea mai valoroasa licenta de trading a noastra. Fiindca suntem un grup cu o componenta tehnologica puternica, in 2020, in contextul pandemiei, am reusit sa profitam de mutarea activitatilor serioase - printre care si investitiile - in online. In primele noua luni am reusit sa crestem cu peste 80%", precizeaza Octavian Patrascu.



Asocierea brandului CAPEX.com cu Juventus face parte dintr-o strategie de marketing pe termen lung, care urmareste continuarea acestei cresteri.



"Sursa noastra de inspiratie e strategia adoptata de gigantii globali de fintech, ca Betterment.com sau Robinhood.com", explica Patrascu.



Citeste si: Schimbari majore in tenisul feminin. Ce se intampla cu marile turnee din circuitul WTA Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



"Octavian Patrascu, antreprenor roman in varsta de 34 de ani, specializat in fintech si investitor in startup-uri de tech si real estate, a incheiat un contract de sponsorizare cu celebra Juventus Torino, pentru CAPEX.com, brand detinut de Key Way Group, companie pe care a fondat-o in 2018 si al carei CEO este. Key Way Group este un jucator pe piata globala de fintech, si este activ in mai multe piete din Europa, Orientul Apropiat si Africa de Sud", potrivit unui comunicat."Ne-am dorit o asociere cu Juventus fiindca si noi, si clientii nostri avem multe afinitati cu <