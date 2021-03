Ungaria - Romania, meciul orgoliilor la Euro 2021. Selectionerul Mutu e categoric: "Avem echipa mai valoroasa"

"E o incarcatura foarte mare. Derbyul ramane derby pentru noi. Un meci foarte greu. Sunt sigur ca Ungaria va juca cu ambitie, la fel ca noi, si sper sa castigam. Cred ca avem o echipa mai valoroasa, cred in echipa mea, sunt sigur ca baietii sunt constienti de asta. Chiar daca nu cu mult peste, echipa Romaniei este mai valoroasa.Ei au investit in infrastructura, speram ca intr-o zi sa fim si noi la acelasi nivel. Si faptul ca ei joaca ultima sansa face meciul mai dificil. Cuvantul nostru de ordine la meciul de maine este echilibru atat in faza ofensiva cat si in defensiva. Nu am decis primul 11, inca am dubii. Am fost toti alaturi de echipa nationala mare, l-am vazut toti in sala", a spus Mutu. Reprezentativa de tineret a Romaniei a remizat, miercuri seara, scor 1-1, pe arena Uj Bozsik din Budapesta, cu selectionata similara a Olandei , in prima etapa a grupei A a Campionatului European Under21. In etapa urmatoare, programata sambata, Romania va intalni Ungaria la Budapesta, de la ora 19.00.Citeste si: