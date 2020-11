Euro 2020: "calaii" Romaniei, invinsi dramatic la Budapesta. Ungaria se califica, Islanda ramane acasa

Invinsi in semifinala la Reykjavik (1-2), tricolorii au fost razbunati de echipa maghiara, care s-a impus la capatul unui meci cu o rasturnare de scor incredibila.Astfel, nordicii au deschis scorul inca din prima repriza, prin vedeta Sigurdsson (minutul 11) si pareau sa se indrepte spre o victorie la pas. Ungaria a egalat insa in minutul 88 prin rezerva Nego si a dat lovitura decisiva in prelungiri (minutul 90+2), dupa reusita lui Szoboszlai.Citeste si: Giovanni Becali l-a "mitraliat" pe selectionerul Radoi: "Nu-l inteleg, ca antrenor are nota 7-8. La nationala a ajuns cine a vrut si cine nu"