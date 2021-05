Universitatea Cluj si-a ales antrenorul cu care va forta revenirea in Liga 1

"Sunt foarte fericit ca am ajuns la o echipa precum Universitatea Cluj, o echipa iubita in intreaga Romanie si imi doresc cu ardoare sa evoluam la nivelul Ligii I", a declarat noul antrenor al echipei ardelene, pentru fcucluj.ro, conform news.ro.Tehnicianul in varsta de 42 de ani vine la "U" dupa ce a antrenat echipe precum Turris Turnu Magurele, Academica Clinceni, Universitatea Craiova sau Concordia Chiajna.Erik Lincar si-a inceput cariera in antrenorat in 2009 la Inter Clinceni in Liga a III-a, dupa ce a mai fost antrenor secund la Prefab Modelu (Liga a II-a) si Sportul Studentesc (Liga I). A fost pe banca altor echipe de Liga a III-a, precum Callatis Mangalia sau FC Hunedoara, dar si in Liga a II-a la CSM Ramnicu Valcea, Universitatea Craiova, Academica Clinceni sau Luceafarul Oradea.La 1 iulie 2018. el a preluat Turris Turnu Magurele. Cu Turris a obtinut promovarea in a doua divizie. Dupa o scurta experienta la Concordia Chiajna in al doilea esalon fotbalistic, s-a intors la Turris, la 1 ianuarie 2020. A calificat echipa in play-off-ul pentru promovare de la finalul stagiunii trecute, Turris ocupand a treia pozitie in clasament inainte ca pandemia sa intrerupa desfasurarea campionatului. La finalul celor cinci etape din play-off, Turris s-a clasat pe locul al patrulea si a acumulat cu un punct mai putin decat CS Mioveni, echipa care s-a calificat la baraj.