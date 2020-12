Scandal urias in Liga 2. Universitatea Cluj cere ca rezultatul meciului cu Farul sa fie stabilit pe teren. Constantenii au castigat la "masa verde"

"In urma anuntului din 1 decembrie al clubului Farul Constanta privind descoperirea a sase cazuri de COVID-19 si decizia DSP Constanta de a interzice deplasarea echipei la Cluj, pentru partida de astazi, FC Universitatea Cluj a initiat demersuri pe langa Federatia Romana de Fotbal, Directia de Sanatate Publica Constanta si Ministerul Sanatatii. Clubul nostru a solicitat ca rezultatul partidei sa fie stabilit pe teren, considerand ca meciul se poate disputa in deplina siguranta, conform regulamentelor sportive si medicale.A.Prin adresa 2658/01.12.2020 trimisa Federatiei Romane de Fotbal (Presedintelui Razvan Burleanu , Departamentului Competitii si Departamentului Medical), am solicitat "reprogramarea intr-un interval de 24 sau 48 de ore a partidei FC Universitatea Cluj - FC Farul Constanta si retestarea persoanelor considerate contact al cazurilor pozitive anuntate de Asociatia Fotbal Club Farul Constanta, intr-un laborator acreditat de catre personalul medical neutru si specializat in recoltarea probelor pentru testele RT-PCR. FC Universitatea Cluj va suporta integral costul testelor."De asemenea, prin aceeasi adresa, am atras atentia FRF asupra faptului ca Farul Constanta, intr-o situatie similara din urma cu cateva zile, a primit aviz favorabil din partea DSP Constanta pentru a se prezenta la partida cu CSM Resita, desi in cadrul echipei constantele fusesera descoperite trei cazuri de coronavirus.B. Prin adresa 2659/01.12.2020 catre Directia de Sanatate Publica Constanta, am cerut institutiei sa respecte ordinele Ministrului Sanatatii si sa comunice in cel mai scurt timp rezultatul anchetei epidemiologice in cadrul clubului Farul Constanta, pentru a da posibilitatea desfasurarii jocului dintre FC Universitatea Cluj si FC Farul Constanta.C. Prin adresa 2660/01.12.2020, trimisa Ministrului Sanatatii, Nelu Tataru , am solicitat verificarea modului in care Directia de Sanatate Publica Constanta a gestionat situatia epidemiologica aparuta in cadrul echipei Farul Constanta, considerand ca institutia a incalcat cu buna stiinta prevederile in vigoare."DSP Constanta, prin Directorul Executiv Schipor Cristina Mihaela, a incalcat prevederile Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1819 din 27.10.2020 si Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1513/2020, in baza carora a fost aprobat de catre FRF "Protocolul medical pentru desfasurarea competitiilor", refuzand sa demareze ancheta epidemiologica imediat ce a fost informata de existenta cazurilor la FC Farul Constanta, pe motiv ca este 1 decembrie, si omitand sa dispuna retestarea de indata a fotbalistilor si a staff-ului".De asemenea, clubul nostru a semnalat in adresa trimisa Ministrului Sanatatii faptul ca "in alte patru cazuri similare ce au vizat clubul Viitorul Constanta, DSP Constanta a efectuat prompt ancheta epidemiologica, a decis retestarea de indata si, ulterior, a permis desfasurarea partidelor. Nu mai deparate de 30 noiembrie, aceeasi DSP Constanta a decis, dupa ancheta epidemiologica, sa dea drept de joc echipei Farul Constanta, care anuntase 3 cazuri positive".Clubul nostru considera ca interesele sportive si financiare ale FC Universitatea Cluj au fost atinse si a solicitat Ministrului Sanatatii sa dispuna o ancheta la DSP Constanta pentru a verifica activitatea institutiei in acest caz, sub aspectul incalcarii prevederilor legale.D. FC Universitatea Cluj a solicitat unei case de avocatura sa analizeze cazul si sa pregateasca o actiune in Justitie pentru apararea dreptului clubului nostru de a disputa pe teren partida cu FC Farul Constanta.FC Universitatea Cluj solicita tuturor celor implicati in fenomen sa RESPECTE FOTBALUL si sustine o COMPETITIE CURATA, cu meciuri ale caror rezultate sunt decise pe teren, de catre jucatori , nu in birou, de catre conducatori", este anuntul gruparii Universitatea Cluj.Citeste si: Cosmin Contra: "Am ajuns la limita limitelor". Ce spune despre incheierea contractului cu Dinamo