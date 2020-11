Craiova, a doua infrangere consecutiva acasa in Liga 1. Chindia Targoviste obtine o victoria uriasa in Oltenia

Chindia Targoviste i-a invins pe olteni si viseaza la play-off-ul din Liga 1.Daniel Popa a dat singurul gol al meciului, in prima repriza, din penalty.Cu aceasta victorie, Chindia este pe 7 in Liga 1.Craiova lui Bergodi poate pierde primul loc in aceasta etapa , daca FCSB invinge pe Botosani.Este a doua infrangere consecutiva pentru formatia din Craiova pe teren propriu, dupa ce acum doua etape a fost batuta si de Clinceni.