Oltenii viseaza din nou la finala Cupei Romania dupa victoria fara emotii din semifinale

Au marcat: Bic '9, Tudorie '47, Fedele '85.1-0, min. 9: Nistor a executat un corner de pe partea stanga si Bic a reluat balonul in poarta din voleu, din marginea careului mic;2-0, min. 47: Tudorie a inscris cu un sut din marginea careului mic, dupa o centrare de pe partea stanga a lui Camara;3-0, min. 85: Camara i-a pasat lui Fedele, care a marcat cu sut in diagonala de la 18 metri.Au evoluat urmatoarele echipe:CSU Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, Balasa, Bancu - Nistor (Fedele '71), Bic - Cimpanu (Vladoiu '88) Cicaldau (Capatana '88), Baiaram (Camara '46) - Koljici (Tudorie '46). Antrenor Marinos Ouzounidis;Viitorul Pandurii: Bodea - Buleica (Ciul '56), Baican, Misaras, Dragu - Mitrica (Buturca '81), Tegle (Buia '81), Cioiu, Prejmerean (Chiorean '56), Paraschiv (Badauta '56) - Girbita. Antrenor Cristian Luput.Cartonase galbene: Cicaldau '58 / Misaras '70.Arbitri: Andrei Chivulete - Andrei Constantinescu si Adrian Vornicu - Sorin Costreie;Observatori: Cornel Sorescu si Vlad Caluser.In prima semifinala, Astra Giurgiu a trecut, acasa, marti, cu 1-0, de Dinamo Partidele retur vor avea loc in perioada 11-13 mai.