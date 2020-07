Unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani a pierdut 100.000 de euro la cazino si a plecat in America

Cosmin Gangioveanu s-a retras devreme din fotbal si a inceput o viata noua in Statele Unite ale Americii, in Los Angeles."M-am stabilit de 3 ani in Los Angeles. Am inceput sa fac altceva decat fotbal. De curand mi-am luat licenta inreal estat, sa fiu agent imobiliar. Am fost in fitness pana acum. A fost total diferit fata de ceea ce am facut in Romania.A fost o noua etapa a vietii mele si ma bucur ca am facut pasul asta, sa plec in State. A fost cea mai buna decizie pe care am luat-o", si-a spus povestea pentru Gazeta Sporturilor fostul mijlocas al Universitatii Craiova.Dependenta de cazino l-a facut sa plece in alta tara."Eram unul dintre cei mai bine platiti jucatori de varsta mea din Romania. Probabil, am facut greseli. De tanar, am castigat foarte multi bani.La Vaslui, cand aveam nici 19 ani, jucatorii de varsta mea castigau 300-400 de dolari pe luna, iar eu castigam 8.000 pe luna, fara prime."O noapte oribila, pierdeam foarte multi bani. Ajungeam sa pariez cate 100 de milioane de lei vechi in fiecare zi.Pariam si pe evenimente, dar jucam pe tot ce prindeam, ruleta, blackjack. Tatal meu lucrase intr-un cazino multi ani si cam stiam multe lucruri.Am pierdut la cazino in total cam in jur de 100.000 de euro", a spus Gangioveanu la emisiunea GSP Live.