Romanul care a scris istorie la Nice, dat afara dupa o mare performanta

"Conducerea lui OGC Nice vrea sa-i multumeasca lui Adrian Ursea si staff-ului sau tehnic pentru faptul ca a preluat echipa intr-un moment dificil in luna decembrie. Dincolo de obtinerea unor rezultate bune pe teren, obiectul lui Adri si al staff-ului sau a fost acela de a reface increderea echipei si de a dezvolta tinerii nostri jucatori . Calitatile profesionale si umane ale lui Adrien Ursea si ale staff-ului sau, ne-au ajutat sa merge mai departe. Ei au indeplinit toate asteptarile noastre. OGC Nice ii doreste mult succes in cariera" se arata in comunicatul emis de club.In ultimul meci pe banca lui Nice pentru Adrian Ursea, formatia de pe Cossta de Azur a invins-o, in deplasare, cu 3-2, pe Olympique Lyon . Condusa de doua ori, Nice a scos-o pe Lyon de pe locul care ii asigura prezenta in Liga Campionilor, pe care il putea ocupa cu o victorie.Nice a terminat campionatul pe locul 9, fiind redresata chiar de Ursea, care a preluat echipa la inceputul lunii decembrie, dupa demiterea francezului Patrick Viera.